Spoleto, nominato il Commissario Prefettizio: é la Dott.ssa Tiziana Tombesi

Il sub Commissario è il Dott. Natalino Carusi. Il Consiglio comunale è sospeso in attesa del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica

Il Prefetto di Perugia, Armando Gradone, – si legge in un comunicato stampa della Prefettura – preso atto della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco approvata dal Consiglio Comunale nella seduta dell’ 11 marzo 2021, ha sospeso, con provvedimento in data odierna, in attesa del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, il Consiglio Comunale di Spoleto ed ha nominato come Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente il Prefetto a riposo Dott.ssa Tiziana Tombesi.

La Dr.ssa Tombesi – si legge nel comunicato ufficiale- sarà coadiuvata, in qualità di sub Commissario, dal Dirigente di II fascia Dott. Natalino Carusi .

Tiziana Tombesi, nata a Macerata, 65 anni, é laureata in Giurisprudenza. Ha ricoperto l’incarico di Prefetto di Crotone fino a dicembre 2020, precedentemente è stata vice prefetto vicario di Firenze, di Perugia e di Macerata.