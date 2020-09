Spoleto, NO alle classi pollaio, in piazza per la scuola pubblica

Questa mattina il presidio in piazza della Vittoria

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Si è tenuto questa mattina dalle 8 alla 10 ai giardini di Piazza Vittoria a Spoleto il presidio indetto da Coordinamento studenti operai per la scuola pubblica. Studenti medi e universitari, lavoratori della scuola e di alcune aziende del territorio hanno manifestato per chiedere una svolta nelle politiche scolastiche che restituiscano alla scuola pubblica la funzione di centro di formazione culturale e sociale dei giovani, attraverso una didattica per tutti, mentre oggi la scuola, con la pandemia, è tornata ad essere ancor più socialmente discriminatoria. Per tutto ciò ci vuole non solo un rientro in sicurezza ma finanziamenti statali adeguati allo scopo. Ora siamo lontanissimi da questo obiettivo, non solo perché al momento mancano insegnanti, aule e perfino i banchi ma soprattutto per il fatto che le risorse messe in campo non sono neanche lontanamente sufficienti a realizzare questa svolta. In coincidenza con la tre giorni di mobilitazione di insegnanti e studenti che si concluderà domani con una manifestazione a Roma, il presidio di questa mattina, a cui hanno partecipato esponenti dell’Unione Sindacale di Base, che segue due giorni di presenza del Comitato Studenti e Lavoratori e dei giovani del FdG Comunista davanti alle scuole, ha rivendicato gli obiettivi di un movimento destinato a crescere in questo autunno: Assunzione a tempo indeterminato Di tutto il personale necessario ad eliminare le classi pollaio, investimenti per realizzare aule e scuole che garantiscano la sicurezza sanitaria e una vera didattica, cancellazione dei finanziamenti alle scuole private, no alla didattica a distanza che non è scuola e accentua le differenze sociali e le possibilità di istruzione tra i giovani. La mobilitazione continuerà.

COORDINAMENTO STUDENTI LAVORATORI PER LA SCUOLA PUBBLICA