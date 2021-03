Spoleto, nervi tesi in IV Commissione

Il comunicato stampa firmato da Di Cintio, Lisci, Loretoni, Morelli e Settimi

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Ancora una volta la riunione della IV^ Commissione Consiliare di oggi pomeriggio, ha confermato la scarsa volontà del Sindaco a riconoscere i compiti degli organi istituzionali preposti. La IV^ Commissione che ribadiamo è quella che si occupa della sanità, nel corso di questi ultimi due anni e mezzo ha fatto proposte, ha individuato le problematiche dell’Ospedale, ha prodotto mozioni condivise, alle quali purtroppo non si è mai dato seguito.

Fino a poche ore fa non era stato neanche divulgato ai componenti della commissione ed ai capigruppo il Libro Bianco della Sanità umbra, che invece era stato discusso con la fantomatica Commissione di Vigilanza. A differenza, oggi , in IV^ Commissione non c’erano, come sempre, né il Sindaco, né i membri della giunta.

La Commissione si è aperta fra l’altro con le pesanti offese del Presidente del Consiglio verso la presidente della Commissione Marina Morelli, il quale non solo non si è scusato, ma ha poi lasciato la riunione stessa in preda ad un evidente stato di nervosismo.

La riunione della IV^ Commissione è stata rinviata ai prossimi giorni, per consentire un’ adeguata lettura del libro bianco da parte dei consiglieri comunali.

I Consiglieri Comunali

Antonio Di Cintio

Stefano Lisci

Cesare Loretoni

Marina Morelli

Roberto Settimi