Spoleto, nella parrocchia di Santa Rita si celebra la Giornata Internazionale della Donna

La dignità della donna in piccoli gesti – Domenica 8 marzo dalle ore 18.15

(DMN) Spoleto – la Giornata Internazionale della donna si celebra anche in parrocchia. Domenica 8 marzo, infatti, nella vivace parrocchia di Santa Rita, guidata da Padre Giuseppe Spaccasassi, sono stati organizzati alcuni appuntamenti per celebrare degnamente la giornata. A partire dalle 18.30, con l’estetista APEO in Oncologia , Orietta Reale, si parlerà della ‘dignità della donna in piccoli gesti’, successivamente ci sarà un intrattenimento musicale a cura di Raffaella Panebianco e Giancarlo Iommi. Per tutti i presenti verrà offerto l’AperiDonna.