Spoleto nel Cuore porta l’arte a Palazzo comunale

Il vicesindaco Stefano Lisci ha incontrato ier mattina, lunedì 1 luglio, nella Sala dello Spagna a Palazzo Comunale Anna Maria Regoli e Stefania Montori, presidente e vicepresidente manager artistica dell’Associazione Spoleto nel Cuore.

All’incontro erano presenti lo scrittore e poeta, Premio internazionale della Biennale di Venezia 2022 Franco Leone, Rosario Manna biografo dello scultore del ‘900 Antonio Di Pillo e Giuseppe Di Pillo, figlio del noto scultore, ospiti in città in occasione dell’evento dedicato a Dante Alighieri, alla scultura del ‘900 di Antonio Di Pillo e al pittore impressionista pugliese Giuseppe De Nittis, organizzato nell’ambito del Festival dei Due Mondi a Palazzo Due Mondi.

L’associazione Spoleto nel cuore ha creato nel 2023 un gemellaggio artistico tra la città di Spoleto e quella pugliese di Corato, sulla base dell’affresco della Madonna con Bambino di Zabolino di Vinciolo presente nella cripta di San Ponziano a Spoleto e di quello della Madonna di Costantinopoli del pittore ZT della chiesa Matrice di Corato che mostra evidenti affinità di scuola umbra.

“Siamo onorati di incontrare questa delegazione – ha dichiarato il vicesindaco Stefano Lisci – perché crediamo fermamente nell’importanza dello scambio di idee e culture tra città e popoli che rafforza i legami e le comunità stesse. Come Amministrazione stiamo lavorando per consolidare i rapporti con le Associazioni del territorio e ci complimentiamo con Spoleto nel Cuore per il costante lavoro che svolge facendo conoscere la nostra città a livello nazionale”.

Nel corso dell’incontro è stata rappresentata la volontà di creare una bottiglia di vino con una etichetta dedicata dal nome ‘Gloriosus’ prodotta dalla Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli Terra Maiorum, grazie alla volontà del presidente Giuseppe Caldara, in onore del gemellaggio artistico con la città di Spoleto.