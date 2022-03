Spoleto, Murro: “Amministrazione comunale lontana dalle promesse fatte in campagna elettorale. Mancano i confronti con i politici locali”

La nota dell’esponente de Il Popolo della Famiglia

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Sembra che l’attuale amministrazione e il sindaco Andrea Sisti disattenga ai confronti con personaggi politici che hanno partecipato attivamente all’interno dellla precedente amministrazione comunale guidata dall’ex Sindaco De Augustinis.

Notizie importanti riguardanti : Ospedale San Matteo , crisi delle aziende , (autotrasportatori ex cementerie di Spoleto), artigianato ,imprese , commercio, nella sostanza il tessuto che tiene in piedi l’economia locale , oggi in gravi difficoltà.

Problematiche che da anni convivono sul territorio , probabile però che non si vogliono ascoltare.

Che la ‘montagna’ avesse partorito il sindaco Andrea Sisti era ormai cosa ormai assodata , occasione ghiotta non fallita dal centrosinistra avvalendosi dagli errori di quel centrodestra c, di quella oalizione che nel 2018 culminò con l’elezione di Umberto De Augustinis allo scranno più alto della città , poi la ‘storia’ con la Mozione di Sfiducia da parte di una fetta di ‘golpisti’ i quali appoggirono nel periodo elettorale 2018 l’elezione dell’ex sindaco-magistrato.

Sarebbe il caso che l’attuale Sindaco e l’ amministrazione comunale iniziassero a prendere coscienza delle promesse fatte nel periodo pre-elettorale, oggi però rimaste nel disegno .