Spoleto Motor Experience: successo per la prima edizione con oltre 400 moto e centinaia di appassionati

Oltre 400 motociclette e circa 600 tra centauri e accompagnatori provenienti da tutto il centro Italia, Umbria, Lazio, Marche, Toscana, Abruzzo ed Emilia Romagna, si sono ritrovati sabato 12 Aprile 2025 per la prima edizione del Motoincontro Spoleto Motor Experience, non solo un’occasione per celebrare la passione per le moto, ma anche un momento di incontro e socializzazione tra gli appassionati, in un contesto affascinante e ricco di storia.

La Spoleto Motor Experience nasce da un’idea di Tomasini Francia, storica gioielleria spoletina, come tributo alla bellezza: quella delle due ruote, del territorio umbro e dell’accoglienza. In questa prima edizione, motociclisti provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento a Spoleto per vivere un’esperienza unica, tra strade leggendarie, paesaggi mozzafiato e borghi senza tempo. Il percorso, pensato per chi ama guidare ma anche assaporare, ha attraversato la celebre Spoleto-Forca di Cerro, toccando gemme della Valnerina come Grotti, Vallo di Nera, Castel San Felice e Sant’Anatolia di Narco.

La sfilata finale nel cuore del centro storico di Spoleto accompagnato dal rombo dei motori, attraverso le vie e i monumenti è terminata in Piazza Garibaldi.

Un evento che ha saputo coniugare passione, stile e territorio. Accogliendo centinaia di moto, tutto è stato curato nei minimi dettagli, suggellando una giornata dove arte e motori si sono incontrati in perfetta armonia, tra il calore della città di Spoleto e l’eleganza firmata Tomasini Francia.

Spoleto Motor Experience non è solo un moto-incontro: è una dichiarazione d’amore per la bellezza di Spoleto, in tutte le sue forme. E questo è solo l’inizio.

La giornata, aperta a tutti e con partecipazione gratuita, è iniziata presso il piazzale dell’Hotel Arca Eni Station lungo la strada Flaminia (Km 127), dove i motociclisti si sono ritrovati pronti ad affrontare il percorso alla scoperta delle bellezze naturali e culturali della città del Festival e della Valnerina.

