Spoleto Meeting Art si presenta a Procida Capitale Italiana della Cultura

Lo Spoleto meeting Art con il format Procida Art Festival sarà in scena sull’isola campana, Capitale Italiana della Cultura dal 19 al 24

luglio con presenze e numeri importanti per qualità e quantità e nel quale si incontreranno le arti. Editoria, giornalismo e letteratura coordinate dal presidente Luca Filipponi e da Angelo Sagnelli, le arti visive con la direzione artistica e la cura di Paola Biadetti, la musica che chiuderà la manifestazione ogni giorno con

un concerto con la direzione illuminata del soprano Tania di Giorgio.

La kermesse si svolgerà presso la suggestiva location della Casa del Faro con le opere degli artisti contemporanei che faranno da scenografia. Ecco gli artisti presenti : Lorenzo Ludi, Antonella Lauria,Silvio Amato, Morena Bellanca, Maurizio Maglio, Franco Tarantino, Silvio Natali,Marta Krevsun,Enzo Ruju, Adriano Sambri,Mario Lo Coco,Valerio Giuffrè,Piergiorgio Maiorini, Rosetta Giombarresi.

Ogni giornata ci saranno dei dibattiti e presentazioni di libri di attualità e tematiche contemporanee in collaborazione con l’Accademia Auge del rettore Giuseppe Catapano,con interventi di Franco Leone, Titti Petrucci che coordinerà uno dei meeting sulla bellezza contemporanea, Stefania Montori,Silvio Amato,Marta krevsun, Silvio Natali,Cesare Cilvini,Valerio Giuffrè, Gianfranco Cotronei, Giuseppe Petrarca, Adele Filomena,Maurizio D’Elia. Performance musicali e recitazioni programmate e coordinate da Tania di Giorgio che sta lavorando intensamente per il Menotti art festival Spoleto Musica e per il premio Internazionale Thomas Schippers che si svolgerà a Spoleto il 26 settembre.

Dopo il successo del premio Spoleto art in foto( con Olga,Patrizia dalla Valle,Marta krevsun,Paola Biadetti,Anna Maria Petrova,Luca Filipponi,Deliyanev Nikcolay.),il menotti art festival è presente a Venezia per la Biennale con 5 mostre personali di successo tra le quali quella di Lorenza Altamore ed infine con la mostra personale di Patrizia dalla Valle al museo archeologico di Monteleone di Spoleto.