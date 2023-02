Spoleto Meeting Art presenta Massimo Bigioni e Marsilio Pianosi

Da sabato 11 febbraio al Caffè letterario del Sansi in via Salara Vecchia

Dopo il grande successo del Premio Comunicare L’Europa che si è concluso con la premiazione del pianista e musicista Giacomo Cellucci e con l’acclamazione del regista fiorentino ed attore Duccio Barlucchi, lo Spoleto Meeting Art a cura di Paola Biadetti e Luca Filipponi riapre battente con nuove mostre ed attività culturali.

Si parte da sabato 11 febbraio al Caffè letterario del Sansi in via della salara vecchia 21 Spoleto ore 16 con la mostra storica e personale con gli artisti Massimo Bigioni ( pittore in foto con Luca Filipponi) e Marsilio Pianosi (scultore), un maestri a confronto di altissimo profilo a cura di Luca Filipponi e di Paola Biadetti con la presentazione critica ed artistica degli stessi Luca Filipponi e Paola Biadetti, del dott Sandro Costanzi, della giornalista Maria Cristina Mancini, della responsabile di Aion Art Stefania Montori, dell’artista abruzzese con fama internazionale Nestore Bernardi.

La mostra evento resterà aperta al pubblico fino al 28 di febbraio ed è stata ampiamente visitata ed apprezzata in questi giorni . Soddisfatti gli organizzatori: ” Questo spazio è divenuto un punto di riferimento per l’incontro delle arti nella città di Spoleto e soprattutto è divenuto un vero e proprio Caffè letterario, una sorta di vetrina nella quale tutti vogliono apparire e vogliono entrare, tutto sold out per tutto il 2023″.