Spoleto, lunedì riaprono gli asili nido

Lunedì 15 marzo è prevista la riapertura dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia (0-36 mesi).

Dopo l’ordinanza di sospensione della scorsa settimana, con cui il Comune di Spoleto aveva adottato ulteriori misure restrittive per garantire la mitigazione del contagio mantenendo fermi i servizi per la prima infanzia, da lunedì prossimo gli asili nidi torneranno a garantire il servizio così come indicato nella Ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 22 del 05/03/2021.