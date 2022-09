Spoleto, lite tra vicini per troppa acqua alle piante sul balcone

La Polizia riporta la calma e soccorre una donna

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto, – si legge in una nota stampa della Questura – in seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti presso un condominio per una lite tra vicini di casa.

Giunti sul posto, gli agenti hanno sentito la richiedente che lamentava un forte dolore al ginocchio e alla spalla. La donna ha riferito che, poco prima del loro arrivo, mentre stava annaffiando le piante sul suo terrazzo, dell’acqua in eccesso era caduta nel cortile. Poiché il vicino di casa si era più volte lamentato per analoghi episodi, era scesa subito per asciugare e ripulire.

La richiedente ha poi raccontato ai poliziotti che, mentre era intenta a pulire il cortile, il vicino era uscito sul terrazzo e aveva iniziato a discutere con lei. D’un tratto, la moglie del vicino le aveva rovesciato un contenitore d’acqua addosso.

La signora, a quel punto, era tornata velocemente nella propria abitazione ma, mentre saliva le scale, era scivolata a terra.

Gli operatori, dopo aver richiesto l’intervento del personale del 118 per le cure del caso, hanno sentito i vicini che hanno confermato l’accaduto spiegando, però, che la donna era stata bagnata accidentalmente.

Dopo aver appurato che non vi erano state minacce o percosse, i poliziotti hanno invitato le parti a mantenere in futuro un comportamento più consono e collaborativo.