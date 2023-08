Spoleto, lettera di elogio e ringraziamento di un paziente al personale degli ambulatori di via Aldo Manna

Il Centro antidiabete promosso a pieni voti

Centro Antidiabete del distretto di Spoleto promosso a pieni voti. In una lettera inviata al direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino e alla direttrice del distretto di Spoleto Simonetta Antinarell, il signor V. M. esprime “grande apprezzamento per l’operato di tutto il personale del primo piano dell’ambulatorio di via Aldo Manna”.



“In occasione delle visite periodiche di controllo che effettuo presso il servizio Diabetologico – scrive il paziente – ho riscontrato grande professionalità in un presidio che è punto di riferimento per il territorio e di agevole fruizione per l’utenza”.





Il direttore generale dell’azienda sanitaria dott. Massimo De Fino ringrazia il paziente per questa importante testimonianza e si associa alle parole di elogio rivolte ai sanitari “che ogni giorno – dichiara il manager sanitario – con passione, dedizione, professionalità e umanità garantiscono cure e assistenza alla popolazione”.



“Un ringraziamento anche alla direttrice del distretto di Spoleto dottoressa Antinarelli, ai responsabili e coordinatori – conclude il direttore generale della Usl Umbria 2 – per l’ottima organizzazione riscontrata anche dal paziente”.

Così una nota stampa della Usl Umbria 2