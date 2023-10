Spoleto, Lega: “Studenti costretti a turnover e traslochi, è il fallimento della Giunta Sisti”

Il comunicato stampa

“È un fallimento su tutta la linea il mandato del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, e con lui ovviamente anche i membri della sua giunta”, dura la nota del gruppo Lega di Spoleto che prosegue: “Nelle scorse ore la città di Spoleto ha assistito a delle scene che sicuramente non meritiamo, ultimo episodio di un’amministrazione a dir poco evanescente. A sei anni dal terremoto infatti, senza preavviso, senza programmazione, senza un minimo di visione territoriale, senza rispetto per alunni e genitori, il Sindaco si presenta ad un incontro senza sapere ancora, a novembre praticamente, che fine faranno gli studenti degli istituti e delle classi già fortemente disagiati, proponendo addirittura due traslochi nel tempo, e turnover pomeridiano.

Purtroppo, come già accaduto in passato, la Giunta Sisti è sempre in ritardo – sottolineano i leghisti – è chiaro che non ci sono le giuste competenze per amministrare questa città e se ve ne sono, sicuramente non sono all’altezza della situazione.

Imbarazzante lo scontro all’interno della maggioranza e il rimpallo tra competenze fra assessori. La stessa Renzi ha più volte tentato di giustificarsi puntando il dito contro altri, facendo emergere come la Giunta Sisti sia effettivamente in crisi. Manca la progettualità e la visione, e soprattutto non si tiene conto che le scuole devono essere radicate nel territorio – chiude aspramente la nota – e manca anche il rispetto e la condivisione con le famiglie. Giunta Sisti decisamente bocciata”.