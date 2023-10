Un altro spoletino, Cristian dell’Aira, entra nel consiglio direttivo provinciale

“Siamo soddisfatti per l’elezione di Filippo Piccioni all’interno del Consiglio Direttivo della Lega Umbria – apre così la nota della Lega Spoletina – avvenuta durante il Congresso Regionale svoltosi a Perugia nella giornata di sabato. Avere tra i nostri militanti il più giovane Dirigente regionale è un motivo di vanto per la nostra sezione, risultato certamente ottenuto tramite un lavoro di squadra che ha portato uno spoletino nella dirigenza del partito e che permetterà dunque di far arrivare le istanze provenienti dai nostri territori direttamente sui tavoli della politica regionale.

Ringraziamo quindi i segretari e i militanti delle diverse sezioni umbre che, con il loro appoggio, hanno contribuito all’elezione di Piccioni, permettendo di vincere una partita molto complessa. Buone notizie per Spoleto – continuano i leghisti- arrivano anche dall’elezione del nuovo Segretario Regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti, una figura legata al nostro territorio che ha dimostrato di essere un politico lungimirante.

Soddisfazione anche per l’elezione di Stefano Lucidi come delegato al Congresso Federale, ruolo di rilievo che un politico di grande esperienza come lui adempirà nel migliore dei modi. Già dallo scorso anno, inoltre, il territorio spoletino può contare sulla rappresentanza di Cristian dell’Aira nel consiglio direttivo provinciale. Facciamo dunque un augurio di buon lavoro a Filippo e a tutta la squadra della Lega Umbria, consapevoli di tutte le sfide che ci attendono nei prossimi mesi”.