Spoleto, l’Avv. Tiziana Placidilli eletta nel Comitato forense per le Pari Opportunità

Gli avvocati del Circondario di Spoleto sono tornati alle urne per eleggere i due componenti del Comitato forense per le Pari Opportunità, previsto dalla legge, designabili dall’assemblea degli iscritti all’Albo. Un terzo componente deve essere indicato dal Consiglio dell’Ordine.

All’esito dello scrutinio, sono risultate elette, per maggior numero di voti tra i candidati, l’Avv. Paola Romagnoli di Foligno e l’Avv. Tiziana Placidilli di Spoleto.

Alle elette sono giunte le congratulazioni del Presidente dell’Ordine avv. Maria Letizia Angelini Paroli, che nell’officiare le elette ha aggiunto: “Desidero ringraziare per l’apprezzata opera svolta nel precedente mandato gli avvocati Carlo Alongi di Todi, Maria Donatella Aiello di Spoleto e Carla Pantosti di Foligno. Il nostro Ordine continua ad essere fortemente impegnato sulla linea delle effettive pari opportunità civili e professionali e sono certa che il nuovo Comitato rilancerà le iniziative di competenza, in piena sintonia col Consiglio, su tutto il vasto territorio del nostro Tribunale”.