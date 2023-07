Spoleto, lavori in corso sulla provinciale 460, disposta l’interruzione temporanea al traffico

Il provvedimento in vigore dal 10 al 21 luglio

Lungo la Sp 460 di Montemartano – si legge in una nota stampa della Provincia di Perugia – è prevista l’interruzione temporanea al traffico per il posizionamento di una macchina per la trivellazione nell’ambito dei lavori di ripristino per dissesto (frana sotto strada).

A renderlo noto è il Servizio gestione viabilità della Provincia di Perugia, che con apposita ordinanza ha disposto l’interruzione del 2° tratto dal Km 0+625 al Km 0+775 (strada adiacente azienda Italpoltrone, tra San Giovanni di Baiano e San Martino in Trignano ) dal 10 al 21 luglio e, comunque, fino al termine delle operazioni.

Il percorso alternativo da seguire è dalla Sr 418 fino all’attraversamento della bretella che transita per le Cementerie.​