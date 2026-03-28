Spoleto, lavori di ampliamento in ospedale, lunedì cambia il percorso di accesso al Pronto Soccorso

L’Azienda Usl Umbria 2 comunica alla cittadinanza che da lunedì 30 marzo p.v. cambiano il percorso di accesso e l’ingresso al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto in seguito agli interventi di ampliamento del servizio di emergenza e della camera calda per l’accesso delle ambulanze.

Si invita la cittadinanza a seguire la nuova segnaletica che sarà apposta lungo i percorsi esterni e interni all’ospedale per guidare i pazienti e i loro accompagnatori verso l’ingresso temporaneo del Pronto Soccorso.

Si precisa che il servizio di emergenza-urgenza rimarrà pienamente operativo per tutta la durata dei lavori, senza subire alcuna interruzione.

I lavori, che interessano l’area del Pronto Soccorso del nosocomio di Spoleto, si inseriscono in un progetto di potenziamento della struttura volto a migliorare la qualità e la capacità di accoglienza dei servizi di emergenza a beneficio di tutta la comunità.



La direzione medica dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” ringrazia l’utenza per la comprensione e la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi derivanti da questa fase transitoria.