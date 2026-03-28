Spoleto, lavori di ampliamento in ospedale, lunedì cambia il percorso di accesso al Pronto Soccorso

  • Redazione
  • Marzo 28, 2026
  • Attualità
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    • L’Azienda Usl Umbria 2 comunica alla cittadinanza che da lunedì 30 marzo p.v. cambiano il percorso di accesso e l’ingresso al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto in seguito agli interventi di ampliamento del servizio di emergenza e della camera calda per l’accesso delle ambulanze.

    Si invita la cittadinanza a seguire la nuova segnaletica che sarà apposta lungo i percorsi esterni e interni all’ospedale per guidare i pazienti e i loro accompagnatori verso l’ingresso temporaneo del Pronto Soccorso.

    Si precisa che il servizio di emergenza-urgenza rimarrà pienamente operativo per tutta la durata dei lavori, senza subire alcuna interruzione.

    I lavori, che interessano l’area del Pronto Soccorso del nosocomio di Spoleto, si inseriscono in un progetto di potenziamento della struttura volto a migliorare la qualità e la capacità di accoglienza dei servizi di emergenza a beneficio di tutta la comunità.


    La direzione medica dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” ringrazia l’utenza per la comprensione e la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi derivanti da questa fase transitoria.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....