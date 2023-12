Spoleto, l’Auser più vicina ai bisognosi

Per Natale consegnati 11 pacchi donati da Amazon

Se la solidarietà verso le categorie più deboli (anziani e pensionati) è tra gli scopi statutari dell’Auser, l’associazione di volontariato dello Spi-Cgil non poteva essere sorda alle necessità di chi paga il prezzo più alto alla crisi economica e riesce, tra mille difficoltà, ad arrivare a fine mese. L’occasione delle feste di Natale è servita al direttivo spoletino, in concomitanza della presentazione del bilancio preventivo per il 2024, a distribuire ad undici persone in difficoltà altrettanti pacchi composti da generi alimentari di prima necessità.

I pacchi, unitamente ad altri novanta e consegnati da tutte le sedi dell’Auser regionale, sono stati donati dal deposito della multinazionale Amazon che ha sede a Magione. In un clima augurale e di sincera solidarietà, alla presenza del presidente regionale dell’Associazione di volontariato dello Spi-Cigl, Manlio Mariotti, il suo omologo della sezione cittadina, Stefano Mari ha distribuito i generi alimentari nella sala polivalente dedicata alla memoria di Dario Principi. Gli undici beneficiari, nella quasi totalità pensionati ed invalidi civili, sono stati prescelti rigorosamente in base al reddito percepito. Palpabile la commozione di quest’ultimi, che hanno ringraziato l’associazione di volontariato per questo piccolo gesto, ma di grande valore simbolico.