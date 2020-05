Spoleto, l’Associazione Pubblica Assistenza Stella d’Italia si presenta in un video

“Ci piacerebbe portarvi in punta di piedi dentro i nostri ambienti, farvi percepire il lavoro quotidiano che avviene dietro ogni mezzo che vedete in giro in città e chissà, ad emergenza superata, avere nuovi cittadini pronti a varcare la porta della nostra sede”

In questi giorni così impegnativi per tutto il Paese, spesso pressati da continue notizie negative, che avviliscono ancor più i nostri animi, abbiamo pensato come Associazione di raccontare un’altra parte di questa storia, quella di chi continua ad essere al servizio dei cittadini, ora più che mai. Insieme a noi vi sono centinaia di altre organizzazioni attualmente al servizio di tutti, ovvero migliaia di cittadini che trasformano in gesti concreti i principi contenuti nella nostra Carta Costituzionale. Ci siamo chiesti spesso in questi giorni come potervi raccontare le nostre attività. Avvengono quasi sempre nel più totale silenzio e riserbo, con ritmi quotidiani che possono dare l’impressione di una normalità, come se fosse tutto scontato. In realtà non è così. La Pubblica Assistenza Stella d’Italia, appartenente alla rete ANPAS, svolge le sue attività dal lontano 1894 anno di sua fondazione. E’ una delle associazioni più antiche d’Italia e locali. Ha letteralmente attraversato la storia del Paese, disgrazie e calamita comprese, ed oggi rappresenta una pietra miliare nel tessuto cittadino.

Come spesso accade, quando qualcosa è talmente radicato nel tessuto di una comunità, si può incorrere nell’errore di darlo per scontato, certezza immutabile nel tempo. In realtà, dietro una mole considerevole di lavoro, vi sono solo circa 100 persone che, di questi tempi con ancor più consapevolezza, si sono rimboccate le maniche per cercare di fare del proprio meglio con semplicità e professionalità. Nei fatti, questa piccola-grande associazione è composta da uomini e donne con il loro vissuto, storie, preoccupazioni e difficoltà che sono oggi le stesse di ogni altro cittadino. Così, non sapendo come raccontarvi a parole il nostro impegno abbiamo provato a realizzare un video. Vi accorgerete che non è di qualità impeccabile, è stato realizzato durante i servizi, letteralmente nei ritagli di tempo e solo negli spazi che permettevano il rispetto di nuove regole operative. Nel video c’è un po’ della nostra storia, di cui come spoletini dovremmo tutti andare fieri.

Ci piacerebbe portarvi in punta di piedi dentro i nostri ambienti, farvi percepire il lavoro quotidiano che avviene dietro ogni mezzo che vedete in giro in città e chissà, ad emergenza superata, avere nuovi cittadini pronti a varcare la porta della nostra sede. Nel video precisiamo che sono state effettuate riprese lontane da luoghi sensibili, come ad esempio gli ospedali. Non appena le condizioni lo permetteranno ci piacerebbe raccontarvi da vicino anche la specifica attività svolta dagli equipaggi del 118.

