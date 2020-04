Spoleto, l’annuncio e la benedizione di Pasqua al tempo del Coronavirus

A San Nicolò il parroco don Riccardo , ancora per le vie del quartiere per benedire la gente

(DMN) Spoleto- “Alleluia, Cristo é Risorto“. Sono state queste le parole che stamani, nel giorno di Pasqua, il parroco di San Nicolò, don Riccardo Scarcelli, ha pronunciato più volte camminando nelle strade deserte della parrocchia mentre la gente si affacciava dai balconi. Per la terza volta in questa settimana, il parroco della popolosa parrocchia spoletina ha percorso in solitaria le strade del quartiere per portare ‘porta a porta’ la propria preghiera ed esprimere vicinanza ai parrocchiani chiusi in casa per l’emergenza Coronavirus.

Dopo la benedizione delle Palme di domenica scorsa infatti, il sacerdote pugliese era transitato per le vie del quartiere anche al tramonto del Venerdì Santo in una sorta di Via Crucis solitaria e silenziosa (foto sotto) durante la quale, con il crocifisso, ha benedetto i parrocchiani sui balconi.

Questa mattina don Riccardo, indossato il piviale bianco, é andato nel quartiere per portare l’annuncio della Resurrezione e la propria benedizione a tutti. Su invito del sacerdote i parrocchiani, sui balconi, hanno messo un contenitore con dell’acqua con la quale potranno benedire il pranzo di Pasqua. Una bella iniziativa molto apprezzata dagli abitanti del quartiere.

Immagini Venerdì Santo:

Immagini Pasqua: