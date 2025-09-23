Spoleto lancia la Spoleto Card Annuale in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Spoleto si prepara a celebrare le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) 2025, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre, con un ricco calendario di iniziative che uniranno cultura, storia e comunità. Il tema scelto per quest’anno, “Architetture: l’arte di costruire”, invita a riflettere sui saperi e le tecniche del progettare e costruire, sottolineando il legame vitale e identitario tra spazi, comunità e territori.

In occasione di questo importante appuntamento, i Musei Nazionali di Perugia – Direzione Regionale Musei Nazionali Umbria insieme con i Musei Civici di Spoleto e il Comune di Campello sul Clitunno presentano ufficialmente la nuova Spoleto Card Annuale, pensata per un pubblico fidelizzato e in particolare per i residenti. Uno strumento che favorisce la fruizione continuativa e consapevole dei musei e rafforza il rapporto tra cittadini e patrimonio storico e artistico della città, con una visione inclusiva e partecipata anche nella promozione culturale.

Spoleto si prepara così a vivere un doppio appuntamento all’insegna dell’identità e della valorizzazione, coinvolgendo visitatori e cittadini in un percorso di scoperta e appartenenza.

“La Spoleto Card risponde perfettamente al mandato dei musei nazionali – dichiara Costantino D’Orazio, Direttore dei Musei nazionali dell’Umbria – mettersi al servizio delle comunità e dei territori attraverso collaborazioni e sinergie che possano valorizzare il patrimonio in una rete virtuosa. Siamo felici che a Spoleto la Rocca e il MANTR e a Campello il Tempietto sul Clitunno possano essere parte di questo circuito e stiamo già lavorando a molti progetti in collaborazione con i musei comunali.”

“Abbiamo deciso di rendere disponibile la nuova Spoleto Card Annuale in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio per potenziare la partecipazione e la conoscenza delle attività che coinvolgono il nostro sistema museale – spiega i sindaco Andrea Sisti – Già dal prossimo weekend, con le tante iniziative in programma, cittadini e turisti potranno, acquistandola, garantirsi l’accesso per 12 mesi non solo ai musei, ma anche alle visite guidate domenicali e agli appuntamenti che di volta in volta verranno proposti. Si tratta di un passo avanti importante per far conoscere il nostro patrimonio culturale”.

La Spoleto Card Annuale

La Card è nominativa, ha durata annuale e consente l’accesso a tutti i musei aderenti al circuito Spoleto Card: Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato, Palazzo Collicola, Casa Romana, Muteco – Museo del Tessuto e del Costume, Ex Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, Museo Archeologico e Teatro Romano, Tempietto sul Clitunno.

Il costo annuale della Spoleto Card è € 18 intero e € 14 ridotto (18-25 anni).

Molti i vantaggi riservati ai possessori della Spoleto Card Annuale: una visita guidata gratuita ogni domenica (programma mensile), lo sconto del 10% nei bookshop dei musei, la possibilità di prenotare le visite ai camminamenti della Rocca a tariffa ridotta (€ 8 a persona).

I possessori della Spoleto Card, al momento dell’acquisto, possono lasciare il loro contatto e-mail per rimanere sempre aggiornati sulle attività dei musei.

Il programma delle GEP a Spoleto

Il fine settimana del 27 e 28 settembre 2025 prevede numerose iniziative, tra visite guidate tematiche, laboratori e aperture straordinarie serali, organizzate e curate da Maggioli Cultura e Turismo.

I tre musei nazionali, Rocca Albornoz, Museo Archeologico Nazionale e Tempietto sul Clitunno, saranno aperti con ingresso speciale a € 1 nell’orario serale.

Durante il fine settimana a Palazzo Collicola, grazie al Comune di Spoleto, sarà allestita la postazione “Arte Gift” dove cittadini e visitatori in possesso della Spoleto Card potranno ricevere in omaggio fino a tre cataloghi delle passate mostre ospitate. Un’occasione speciale per valorizzare e diffondere il patrimonio culturale della città, rendendo accessibili le pubblicazioni che raccontano le esposizioni più significative degli ultimi anni.

Per info e prenotazioni: Maggioli Cultura e Turismo

Musei Civici 0743.46434 / spoletomusei@gmail.com

Rocca Albornoz 0743.224952 / spoletorocca@gmail.com

Sabato 27 settembre

CHIESA di SAN DOMENICO

ore 11.00 – “L’ex Oratorio di San Pietro Martire e la Crocifissione di Giovanni di Pietro detto Lo Spagna”

Visita a cura di Italia Nostra condotta dalla Professoressa Giovanna Sapori.

PALAZZO COLLICOLA

ore 17.00: “Palazzo Collicola: da dimora nobiliare a museo” – visita guidata tematica.

Attività gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso.

TEATRO NUOVO “Giancarlo Menotti”

ore 18.00: “Retro-scena” – Visita guidata

Costo € 5 a persona. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

ROCCA ALBORNOZ

Apertura straordinaria fino alle 22.20 (ultimo ingresso 21.45) – biglietto ridotto € 1 dalle ore 19.00.

ore 16.00: presentazione del libro “Leonesse. Le guerre del Rinascimento” del professor David Salomoni dell’Università per Stranieri di Siena. L’evento è organizzato dall’Associazione culturale “Aurora” e dal gruppo LIBRALTURA. Ingresso gratuito per studenti e docenti, € 2 dai 18 ai 25 anni, € 6 a partire dai 26 anni. Nel biglietto è compresa la visita organizzata dal personale della Rocca.

ore 18.30: visita ai camminamenti panoramici e alle torri della Rocca (biglietto € 10 ingresso+visita).

ore 21.00: concerto musica barocca “Amore e follie. Arie e Danze nelle corti italiane del seicento”, a cura dell’associazione Orfeo. Compreso nel biglietto d’ingresso a 1 €.

ore 21.30: “La Rocca: sfumature di un’architettura” (visita guidata € 5 + € 1 biglietto d’ingresso).

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E TEATRO ROMANO

Apertura straordinaria fino alle 22.15 (ultimo ingresso 21.45) – biglietto ridotto € 1 dalle ore 19.00.

ore 16.00: “Un storia di eremiti e monasteri: i reperti dalla Valnerina e la Chiesa di Sant’Agata” visita guidata a cura del personale del museo (inclusa nel biglietto d’ingresso a tariffazione ordinaria)

20.45: “Il teatro di notte” a cura del personale del museo (inclusa nel biglietto d’ingresso € 1)

TEMPIETTO SUL CLITUNNO

Apertura straordinaria fino alle 21.00 – biglietto ridotto € 1 dalle ore 19.00.

ore 19.15 e 20.15: visita guidata gratuita inclusa nel biglietto d’ingresso a € 1.

Domenica 28 settembre

PALAZZO PIANCIANI

ore 10.00 e 11.00: “Una dimora da scoprire” – visite guidate gratuite in collaborazione con Banco di Desio e della Brianza.

Prenotazione obbligatoria, ingresso libero.

CAMPELLO SUL CLITUNNO

ore 11.00: “La chiesa dei SS. Cipriano e Giustina a Campello sul Clitunno: storia di un abbandono secolare e di un recupero recente”

Visita a cura di Italia Nostra condotta dalla Professoressa Liana di Marco.

ROCCA ALBORNOZ

Apertura con tariffazione ordinaria

ore 11.00 e 17.00: Visita ai camminamenti panoramici e alle torri della Rocca (biglietto ridotto € 10)

CASA ROMANA e PALAZZO MAURI

ore 11.30: “Toccare la storia” – visita tattile esperienziale alla Casa Romana e, a seguire, presso Palazzo Mauri con il modellino dedicato alla Basilica di San Salvatore, patrimonio Unesco.

Attività gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso.

PALAZZO COLLICOLA

dalle 15.30: “È questo il Manifesto?” – attività ludico laboratoriale per bambini.

Attività gratuita, previo acquisto del biglietto d’ingresso ove previsto.

MUTECO_Museo del Tessuto e del Costume

ore 17.00: “I Costumi della collezione Renato Bruson-Tita Tegano” – visita guidata a cura del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

Attività gratuita, previo acquisto del biglietto d’ingresso.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E TEATRO ROMANO

Apertura con tariffazione ordinaria.

ore 16.00: “Dietro le quinte: visite ai depositi del MANTR”: apertura straordinaria dei depositi con visita guidata alle collezioni nascoste ed inedite cura del direttore.

TEMPIETTO SUL CLITUNNO

Apertura con tariffazione ordinaria.

ore 15.30: laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni

ore 19.00: visita guidata “Barbari o no? alla scoperta del Tempietto sul Clitunno. Tra miti, pietra e potere sul fiume sacro” (a cura de L’Orologio Soc. Coop.). Prenotazione obbligatoria: 0743.275085 / tempiettodelclitunno@sistemamuseo.it