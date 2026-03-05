Spoleto lancia i nuovi strumenti digitali per cultura e turismo

    • Giovedì 12 marzo nella Sala dello Spagna a Palazzo comunale si terrà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi canali web di comunicazione culturale e turistica della città di Spoleto.

     

    Frutto anche della collaborazione con Lions Club Spoleto, Maggioli Cultura e Int. Geo. Mod. srl, sono stati realizzati tre nuovi siti web e una webapp di realtà aumentata (WebAR).

     

    Nel corso dell’incontro con la stampa, in programma alle ore 12.00, verranno illustrati il sito del turismo del Comune di Spoleto, il sito dedicato al circuito museale e alla Spoleto Card, il sito del Museo delle Scienze e del Territorio (MUST) e la webapp dedicata ai principali punti di interesse storico culturale della città.

     

    Alla conferenza stampa interverranno il sindaco Andrea Sisti, il vicesindaco con delega alla valorizzazione delle culture Danilo Chiodetti, l’assessore al turismo 4.0 Giovanni Angelini Paroli, per il Lions Club Spoleto la presidente Anna Picchi e Pietro Emidio Rindinella, Gianluca Bellucci di Maggioli Cultura e Gabriele Lena di Int. Geo. Mod. srl.

