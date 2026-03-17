Spoleto, la Stella d’Italia lancia “Muoversi & non Solo” per aiutare oltre 30.000 persone fragili

Martedì 17 marzo alle ore 11.00 presso la sede della Stella d’Italia Spoleto in Via Mario Gullotta, 49 a Spoleto si è tenuta la conferenza stampa per l’inizio del Progetto “Muoversi & non Solo” a favore dell’Associazione Pubblica Assistenza Stella d’Italia Spoleto insieme ad Eventi Sociali, azienda pubblicitaria di Arezzo leader in Italia che realizza progetti ad alto valore sociale e sanitario a supporto delle Associazioni e Comuni grazie alle Aziende Private. Presenti all’evento Gianni Fernetti Presidente Stella d’Italia Spoleto insieme al Vice Presidente Gianfranco Bellini, il Direttore Andrea Massari e ai Volontari e Lara Gentili, Lorella Filippucci ,Michele Laurenzi e Luca Biagiotti di Eventi Sociali.

Il Progetto che ha i patrocini dei comuni di Spoleto, Norcia e Cascia ha lo scopo di Garantire e incrementare i servizi sociali e sanitari a favore delle persone più fragili che ogni giorno chiedono di essere accompagnate a fare la spesa, dal dottore, in farmacia e anche per usufruire di terapie salvavita come chemioterapie, radioterapie e dialisi in tutti gli ospedali dell’Umbria.

“ La Stella d’Italia di Spoleto fondata nel 1894, da oltre 130 anni è presente nel momento del bisogno, con il servizio di emergenza 112 H24 afferma il Presidente Gianni Fernetti e oggi più che mai c’è la necessità e l’urgenza di ricevere questo nuovo mezzo per accompagnare le oltre 30.000 persone con varie fragilità nel territorio di Spoleto, Norcia, Cascia, Poggiodomo, Monteleone di Spoleto, Cerreto di Spoleto, Vallo di Nera e Sant’Anatolia di Narco che abbiamo supportato nel 2025. Questo nuovo Fiat Doblò andrà a sostituire l’unico fiat doblò che abbiamo in dotazione che ad oggi ha gia percorso oltre 500.000 km e che purtroppo ieri si è rotto. Ringraziamo tutte le attività del territorio che ascolteranno la nostra richiesta e ci aiuteranno nella nostra necessità urgente”.

“ Abbiamo realizzato oltre 120 progetti in Italia accompagnando oltre 1 milione e mezzo di persone e famiglie svantaggiate, di cui 26 progetti gia realizzati in Umbria – dichiarano Lara Gentili e Lorella Filippucci di Eventi Sociali – adesso è il momento di realizzare questo progetto importante a favore dell’associazione che garantisce il maggior numero di servizi in vari ambiti alla popolazione in un territorio molto ampio come quello spoletino”.

Per realizzare il progetto Eventi Sociali si fa carico di una raccolta fondi presso le prime venti aziende del territorio, che avranno il proprio logo stampato sulla carrozzeria del nuovo Fiat Doblò a pianale ribassato per l’accesso di una persona in carrozzina e viene data una grande opportunità alle prime 30 attività tra commercianti, artigiani, professionisti e imprenditori del territorio di sponsorizzare il progetto con una pubblicità etica e itinerante che sarà presente per i prossimi 5 anni. In più ci sarà un grande beneficio fiscale attraverso la fattura pubblicitaria deducibile dalle tasse al 100%.

Ognuno potrà essere la soluzione alle difficoltà quotidiane delle famiglie più fragili che ogni giorno i volontari della Stella d’Italia di Spoleto che ogni giorno migliorano la vita delle persone più fragili e le richieste che sono sempre più in aumento”.

Questo è un modo concreto per fare del bene dando lustro alle imprese più sensibili.