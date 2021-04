Spoleto, la statua della Madonna torna a ‘casa’ dopo 17 anni

Gioia ed emozione per i parrocchiani di San Gregorio Maggiore

(DMN) Spoleto – per decenni, ha ‘accolto’ i fedeli nella navata di sinistra della Basilica di San Gregorio Maggiore. Un’immagine familiare per i tanti parrocchiani e per i giovani che frequentavano la vicina scuola (materna ed elementare) delle Maestre Pie Filippini, attiva nei locali dove oggi c’è la sede della Pastorale giovanile diocesana, fino al 1993. La statua della Madonna era presente nella basilica romanica di San Gregorio, probabilmente, dai primi decenni del secolo scorso e ci è rimasta fino al 2004, quando iniziarono i lavori dell’ultimo grande restauro.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, la statua era stata, temporaneamente, collocata nella chiesa di Santa Maria della Concezione, conosciuta come Madonna della Piaggia, che si trova in via dei Gesuiti.

Dopo l’importante restauro, terminato il 6 agosto 2006, nell’860` anniversario della dedicazione, quando l’allora Arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Riccardo Fontana riaprì al culto la Basilica, la statua rimase comunque nella piccola chiesa della Piaggia, sembrerebbe per motivi ‘estetici’ legati alla ‘nuova veste’ di San Gregorio (oltre al consolidamento dell’antico edificio e la nuova illuminazione vennero rifatti altare, ambone, balaustre della scalinata e aperta una cappella laterale precedentemente murata).

Dopo circa 17 anni, alcuni storici parrocchiani hanno chiesto di poter riavere in Basilica la statua mariana , probabilmente di basso valore materiale ma di grande valore affettivo e spirituale e dopo il benestare dei parroci don Bruno Molinari e don Pierluigi Morlino, si sono attivati per riportarla a ‘casa’.

Da ieri la statua della Madonna, vestita di bianco e con la fascia azzurra, si trova ai piedi della scalinata dove, probabilmente, rimarrà per tutto il mese di maggio prima di ritornare al suo posto nella navata.

Proprio come una volta…