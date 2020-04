Spoleto, la scuola Dante Alighieri: “Rinascerò…Rinascerai”

Il messaggio di speranza della scuola media spoletina

La Scuola Media Dante Alighieri di Spoleto augura a tutti una serena Pasqua, nella speranza che ciascuno possa trascorrerla in famiglia tra l’affetto dei propri cari, o comunque nella tranquillità della propria casa.

“Vogliamo regalarvi un momento di condivisione del nostro essere insegnanti, colleghi, amici…pensando ad un futuro migliore per noi tutti e per la nostra SCUOLA. Questo video non vuole essere soltanto un messaggio di incoraggiamento e speranza, ma il segno di un desiderio comune di rinascita, della voglia di mettersi in gioco in questo tempo “sospeso”…#DISTANTIMAUNITI, accompagnati dallo splendido e significativo brano di Roby Facchinetti. Insieme al Diario dell’Emergenza, racchiude il lavoro, la passione e la gioia di essere una comunità educante, dove tutto il personale, i ragazzi e le famiglie si impegnano e camminano uniti nel presente, con lo sguardo rivolto a quanto di positivo potremo trarre da questa difficile esperienza”.

Inoltre nel sito ci sono varie sezioni, dedicate ai lavori realizzati dagli alunni dell’infanzia, della primaria e della secondaria, molte guide e tutorial sull’uso della piattaforma della Didattica a Distante per studenti e genitori, e quant’altro è utile alla gestione di questo momento emergenziale.