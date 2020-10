Spoleto, La presidente e l’assessore Coletto in visita al San Matteo degli Infermi

Visita istituzionale anche nelle altre strutture ospedaliere dell’Azienda Usl Umbria 2 di Foligno e Trevi

Questo pomeriggio la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l’assessore alla Sanità Luca Coletto e il direttore regionale alla Sanità Claudio Dario si sono recati in visita nelle strutture ospedaliere dell’Azienda Usl Umbria 2 di Foligno, Trevi e Spoleto.

Dopo le tappe di Foligno e Trevi, la visita istituzionale si è conclusa nell’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto dove la Presidente è stata accolta dal responsabile del presidio ospedaliero Orietta Rossi e dallo staff della direzione medica. Presente il sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis. Rivolgendo un sentito ringraziamento al personale ospedaliero e del distretto sociosanitario, la Presidente ha ribadito l’importanza del ruolo della struttura di Spoleto nell’ambito della rete ospedaliera regionale e confermato l’impegno del governo regionale e dell’Azienda Usl Umbria 2 per affrontare e superare alcune criticità e potenziare la dotazione organica consolidando le politiche di integrazione ospedale-territorio e valorizzando le eccellenze.