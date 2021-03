Spoleto, la Lega si appresta ad incontrare il commissario prefettizio Tombesi

“Ha pieni poteri decisionali su tutte quelle che sono le scadenze previste per i prossimi mesi”

“Incontreremo nei prossimi giorni il commissario prefettizio Tombesi perché ha pieni poteri decisionali su tutte quelle che sono le scadenze previste per i prossimi mesi”. Inizia così la nota della Lega, sezione di Spoleto.

“Nei giorni scorsi, l’opinione pubblica cittadina è stata interessata da un forte dibattito avente per oggetto un possibile futuro incerto dell’amministrazione comunale, che ricordiamo è retta temporaneamente da un commissario prefettizio, a causa dell’avvenuta sfiducia al Sindaco Umberto De Augustinis. È bene sottolineare che il Comune di Spoleto è stato commissariato non per un dissesto finanziario – commentano gli esponenti della Lega di Spoleto – ma per una sfiducia politica, e quindi il commissario Tombesi non ha davanti un percorso fatto di paletti burocratici ed economici.

Nel testo unico degli enti locali c’è una specifica procedura relativa ai comuni che siano in dissesto finanziario e che abbiano problemi di bilancio, fattispecie nella quale non rientra il Comune di Spoleto, come confermato dal commissario stesso, il quale sottolinea il buono stato finanziario dell’ente, tanto da non prevedere aumenti di tassazione”.

Sul caso interviene anche il Senatore spoletino della Lega: Stefano Lucidi

“Il commissario Tombesi avrà pieni poteri e un ruolo proattivo nella gestione del Comune sia per quanto riguarda aspetti di promozione che economici, e questo riguarda il tema del Recovery Fund ad esempio ma anche quello del piano sanitario, senza dimenticare i problemi relativi a lavoro e crisi industriali”.

“Nei prossimi mesi – continuano i leghisti – la Città di Spoleto avrà di fronte una serie di scadenze e appuntamenti importanti alle quali il commissario sarà delegato, con pieni poteri. La Tombesi sembra aver già instaurato un clima più sereno e collaborativo incoraggiando a lavorare meglio tutta la macchina amministrativa, un notevole cambio di passo rispetto a quanto visto fino ad ora, puntando su temi importanti come il Festival, la sanità, su i fondi del Recovery Fund, ecc, contrariamente a chi diceva che la città sarebbe precipitata nel caos”

“Abbiamo chiesto ufficialmente un incontro al commissario Tombesi per augurarLe buon lavoro e per chiarire la posizione della Lega circa i prossimi appuntamenti che attendono la città”.Chiude la nota della Lega Spoleto.