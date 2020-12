Spoleto, la Lega ha donato 50 tute anti covid alla Polizia Penitenziaria

“Gesto di gratitudine e vicinanza”



“La Lega vuole essere accanto alle forze dell’ordine. Questo è un gesto che la Lega fa a supporto dell’impegno di questi uomini e donne che ogni giorno difendono la nostra città. Un gesto di gratitudine e vicinanza”. Queste le parole dei Senatori della Lega, Stefano Lucidi e Simone Pillon, che questa mattina, martedì 22 dicembre, insieme ai consiglieri comunali del Gruppo Lega di Spoleto, Cesare Loretoni e Stefano Proietti, e ad Andrea Borgotti, della Lega Spoleto, hanno consegnato 50 tute anti covid alla polizia penitenziaria del carcere di Spoleto.

“Queste tute anti covid – hanno aggiunto i due senatori – sono per gli agenti della polizia penitenziaria, che si trovano spesso in prima linea e che sono costretti a contrastare a mani nude la criminalità, ma anche per garantire alle persone che albergano nel carcere di Spoleto la sicurezza sanitaria.

Un’attività preziosa per la nostra comunità, che dall’esterno non vediamo, ma che deve essere salvaguardata e tutelata”.

“Questo – concludono i leghisti- è il nostro modo per dire grazie, è un piccolo gesto che testimonia quanto la Lega sia dalla parte della polizia penitenziaria, che ogni giorno è al servizio dei cittadini per la loro sicurezza”.

I ringraziamenti e gli attestati di stima agli agenti della polizia penitenziaria per il lavoro silenzioso e fondamentale che stanno portando avanti, sono arrivati anche dai consiglieri comunali della Lega.

I leghisti si sono messi inoltre a disposizione per essere i portavoce delle loro istanze, come punto di raccordo tra il territorio e le istituzioni.

La Lega non è sorda alle criticità che sta vivendo il mondo carcerario.