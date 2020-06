Spoleto, la Lega al fianco di artigiani e commercianti per rilanciare la città

Il gruppo consiliare: “saremo i portavoce delle associazioni di categoria e faremo pervenire le loro istanze nelle commissioni”

“In un momento di particolare difficoltà economica e sociale, come quello che, nostro malgrado, stiamo vivendo, le priorità della Lega non possono che coincidere con quelle del tessuto economico e di chi da anni dà lustro alla nostra città, favorendo l’ospitalità e tenendo vivo un centro storico magnifico, da valorizzare in ogni suo aspetto”. Questa la posizione del gruppo consigliare della Lega al Comune di Spoleto, in merito alle richieste di commercianti e artigiani di dilazionare maggiormente, in casi di grave difficoltà certificata, la rateizzazione dei tributi comunali.

“Dopo aver ascoltato tutti i soggetti coinvolti – continuano i leghisti – saremo i portavoce delle associazioni di categoria e faremo pervenire le loro istanze nelle commissioni. L’obiettivo è quello di trovare per Spoleto, le soluzioni che altri comuni hanno già applicato. Soluzioni che devono vedere la massima apertura da parte dell’amministrazione ad andare incontro alle esigenze economiche e produttive di chi vuole continuare a fare impresa e attività sul nostro territorio. Spoleto per il suo rilancio e per continuare ad essere attrattiva, soprattutto in una situazione emergenziale e post emergenziale, non può prescindere da questo”.