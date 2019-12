Spoleto, la grande famiglia Pol.Pen. si riunisce per gli auguri di Natale

Foto e video

(DMN) Spoleto – come ogni grande famiglia che si rispetti, anche quella dell’Asd Pol.Pen. Spoleto si é riunita per gli auguri di Natale. Una famiglia con radici profonde, (ri)nata nell’estate del 2018 e cresciuta in fretta. Dopo la prima squadra che milita nel campionato di Seconda Categoria, la società guidata dalla presidente Angela Carmeli, si é impreziosita con la nascita di due nuovi ‘membri della famiglia’: la squadra Juniores e quella di calcio a 5.

Le tre grandi realtà di casa Pol.Pen., si sono ritrovate sabato scorso, in un noto locale cittadino, per scambiarsi gli auguri in allegria. Presenti i circa 70 atleti, i relativi staff tecnici e quello dirigenziale. La piacevole cena, intervallata da bella musica e karaoke, si è conclusa con il saluto della Presidente Angela Carmeli e del Dirigente Alberto Santoni.

Quindi si sono aperte le danze, fino a tarda notte. Una bella festa, per una società che in un solo anno di attività è riuscita ad inserire nel suo organico persone ed atleti tutti animati dalla stessa passione, e il cui il motto “la grande famiglia” era riportato anche nel dolce finale.