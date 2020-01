Spoleto, la compagnia teatrale La Maschera presenta “Riposino in Pace”

Sabato 11 gennaio, ore 21.00, Teatro Caio Melisso

Inserita nel cartellone degli eventi di “Spoleto d’Inverno”, andrà in scena sabato 11 gennaio alle ore 21 al “Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi”, la commedia “Riposino in Pace” a cura della Compagnia Teatrale La Maschera per la regia di Giacomo Cafaro.

“Riposino in pace”, tratta da una pièce in due atti del regista siciliano Massimo Romano, racconta del cavalier Benito Barone (interpretato da Mario Cozzari) e della signora Lucrezia Mannelli (Rosella Loreti) che si ritrovano in uno dei vialetti di un piccolo cimitero. Da un po’ di anni, da quando cioè è deceduta la moglie, l’uomo frequenta spesso il cimitero mentre la Signora Lucrezia si trova al camposanto perché ha perduto il marito da pochi giorni. Mentre l’uno compiange la moglie, l’altra maledice il marito fedifrago.

Tra loro irrompe la presenza del simpaticissimo spazzino del cimitero Vittorio (interpretato da Alberto Minci) che involontariamente farà scoprire a Lucrezia e Benito ciò che nessuno dei due avrebbe mai immaginato.

La scenografia dello spettacolo è di Fausto Di Cicco Pucci e di Alfredo Cafaro. Al sax Cristian Tomassetti.

Ingresso allo spettacolo da 10 a 13 euro. Prevendita (1 euro) al Caffè dei Tigli, largo dei Tigli 7, da giovedì a venerdì, dalle 16 alle 19 oppure sabato 11 gennaio al botteghino del teatro.