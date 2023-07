Spoleto, La Bottga dell’Arte. Dalla Fotografia alla Pittura. Miriam Bellon e Antonio Barabuto espongono le loro opere

Fino al 6 Agosto Corso Mazzini 55, ingresso libero



(di Rosario Murro) – Negli spazi della Galleria ‘La Bottega dell’Arte in Corso Mazzini, 55 , si è tenuta ieri pomeriggio l’inaugurazione della mostra dal titolo:” Dalla Fotografia alla Pittura” Mostra-Esposizione di dipinti realizzati dall nota iottrice Miriam Bellon , e le foto artistiche di Antonio Barbuto.

Una interesante contrapposizione tra dipinti e foto , ben miscelati e raccontati dalla nota critica d’arte la Prof.ssa Francesca Cencetti.

La galleria è articolata in due spazi espositivi: le opere di Miriam Bellon , artista varesina dall’animo profondo , delicata , passionale che riporta su tela i sentimenti di una passione innata.

Nei suoi dipinti è facile accorgersi la sua mano venga guidata da sensazioni che poi diventano progetti poi pennellate per arrivare a quel racconto di storie personalo e di vita racchiuse da una cornice in legno.

Per lei l colore è parte della mia vita, sempre circondata da colori,pastelli,tempere,colori in polvere,anche nell’ambiente dove vivo sono circondata da colori della natura ed infine mi sono avvicinata agli acrilici che mi stanno regalando grandi emozioni.

Ogni colore per me rappresenta un’emozione, uno stato d’animo che attraverso i suoi dipinti vuole trasmettere a chi li osserva, non cerca di rappresentare la realta’ cosi come la osserva ma la interpreta filtrandola delle sue emozioni, ogni quadro parte da un colore base sul quale viene costruito un tema ed infine si arriva facilmente ad avere un cielo di colore viola,giallo o verde… non è importante per lei riprodurre quello che vede ma quello che sente, ha la fortuna di vivere in un luogo dove la natura e il silenzio sono fonte di ispirazione ama molto il mio territorio e spesso lo rappresenta nei suoi quadri con temi lacustri.

Lo spazio dedicato le fotografie di Antonio Barbuto artista veneto.

Esse riportano alla gradme tecnicafatta i sfumature , di luci e penombre , tecnica da ammirare e confondersi tra le opere dell’artista. Barbuto pare cercare nei suoi scatti quell’attimo che richiama l’Assoluto e che pone in una singolare relazione l’opera stessa con il pubblico. Barbuto pare cercare nei suoi scatti quell’attimo che richiama l’Assoluto e che pone in una singolare relazione l’opera stessa con il pubblico. Il suo percorso artistico non è statico anzi guardando le opere singolarmente si può notare come sussista una cammino progressivo stabilendo così un alternarsi e un gioco di luci ed ombre che conduce ad un’evocazione artistica singolare.

La Galleria “Bottega” dell’Arte di Corso Mazzini a Spoleto , non è la prima volta che riesce ad offire importanti Mostre a tema, grazie alla titolare della Galleria Katy Laudicina sempre attenta per il riconoscimentodi Artisti con lo scopo di portare avanti un progrtto che rappresenti uno stimolo e un valore per sostenere la creatività, e ’arte attraverso iniziative da sviluppare a Spoleto.

Prima dell’inaugurazione ha fatto da contorno l’ originale intervento del maestro Guido Laudenzi con il suo fido strumento mediavale

La mostra di Arte i “Dalla Fotografia ala Pittura sarà visitibale fino al 6 Agosto 2023 con i seguenti orarai: Mercoledì pomeriggio dalla 17.00 alle ore 19.30.Dal Giovedì alla Domenica dalla ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 17.00 alle ore 19.30 (ingresso libero).