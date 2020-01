Spoleto, la Befana scenderà dal campanile di San Gregorio

Il 6 gennaio appuntamento per tutti i bambini con l’evento organizzato dalla Croce Rossa – In piazza vittoria verrà istallata una parete per arrampicate

Il Comitato Spoleto della Croce Rossa Italiana, con il patrocinio del Comune di Spoleto, ha organizzato per lunedì 6 gennaio, la VI edizione della Festa della Befana.

Momento clou della festa, la spettacolare discesa della Befana dal campanile di San Gregorio, una caratteristica iniziativa che a Spoleto non veniva realizzata da dieci anni.

La festa, inserita nel cartellone di Spoleto d’Inverno, è in programma dalle ore 14.00 e prevede animazioni, disegni, trucchi e palloncini colorati. Intorno alle ore 16.30 è previsto l’arrivo della Befana che distribuirà ai bimbi dolcetti e caramelle.

L’evento è finalizzato a mantenere viva nei bambini l’emozione dell’arrivo della Befana ed a diffondere ancor di più in tutta la cittadinanza le finalità delle attività della Croce Rossa ed in particolare del Comitato di Spoleto, che non sono solo di natura socio sanitaria ma anche di coinvolgimento e promozione del benessere oltre che di aggregazione della collettività.

Sempre in occasione delle feste per celebrare il Nuovo Anno, il Comitato Spoleto della Croce Rossa Italiana istallerà, grazie al personale della Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco, una parete per arrampicata a piazza Vittoria, nelle vicinanze del ponte Garibaldi. L’attrazione sarà aperta, Sabato 4 dalle ore 14 alle ore 17 mentre domenica 5 gennaio e il giorno della Befana dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.