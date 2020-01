Spoleto Juniores, Restani: «Siamo fiduciosi con l’obiettivo di migliorarci sempre più»

La squadra dei giovani dello Spoleto Calcio impegnata in un doppio confronto

Doppio appuntamento settimanale per la Juniores di Mister Alessandro Restani: affronterà prima il Collepieve e poi il Cascia.

“ In questa settimana – ha detto il tecnico Alessandro Restani – la Juniores biancorossa è impegnata in due partite di campionato.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 8 Gennaio 2020 per il recupero della 13° giornata di andata dello scorso 14 Dicembre 2019 contro il Collepieve, con fischio di inizio è alle ore 17:00; la seconda, come da calendario, è fissata per sabato 11 gennaio 2020 contro il Cascia, con fischio d’inizio alle ore 14:45. Entrambe le partite si giocheranno allo stadio comunale Franchi di Montefalco (Pg).

Anche questi due confronti sono molto importanti per cercare di conquistare punti e risalire in classifica.

La squadra è sempre riuscita a fronteggiare al meglio ogni tipo di difficoltà proseguendo gli allenamenti al centro sportivo Il Calisto de La Bruna di Castel Ritaldi.

Fortunatamente il numero dei giocatori è aumentato: a disposizione ci sono 14 giocatori. Siamo fiduciosi con l’obiettivo di migliorarci sempre più”