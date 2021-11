‘Spoleto Jazz Season’, al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi arrivano Matthias Bartolomey e Klemens Bittmann

Venerdì 12 novembre, ore 21.00

Terzo e ultimo appuntamento con Spoleto Jazz Season 2021 che, dopo i concerti del pianista Enrico Pieranunzi e del Reis Demuth Wiltgen Trio, torna con Matthias Bartolomey e Klemens Bittmann, sul palco del Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi venerdì 12 novembre alle ore 21.

Vengono da Vienna, culla di avanguardie musicali nel XIX e nel XX secolo, i due musicisti che per il proprio modo “progressive” di comporre e per l’originale repertorio esteticamente connesso con il mondo musicale di oggi chiuderanno la seconda edizione di Spoleto Jazz Season, manifestazione promossa e organizzata dall’Associazione Visioninmusica. Ciò che accomuna Matthias Bartolomey (violoncello) e Klemens Bittmann (violino e mandola) è infatti la passione per la ricerca di nuove sonorità, espressa attraverso l’uso di strumenti a corda dalla tradizione antica, tra cui anche la mandola – cordofono a pizzico della famiglia dei liuti – che Bittmann non considera un vezzo stravagante ma un elemento in grado di ampliare ulteriormente la gamma sonora.

Bartolomey e Bittmann possiedono entrambi una formazione musicale accademica di altissimo livello, conseguita rispettivamente presso le Universität für Musik di Graz e di Vienna. Nei loro pezzi, dinamica e intensità variano con sensibilità e precisione, l’energia del rock si alterna all’eleganza e all’intimità cameristiche, la libera inventiva del jazz concede spazio anche alla profondità lirica ed emotiva. Vi sono richiami alla musica folk e, di tanto in tanto, emergono anche le radici classiche, mai disconosciute. Il sottotitolo del duo è progressive strings vienna e in questi tre termini è condensata la loro filosofia. Non a caso il loro ultimo album, che verrà proposto dal vivo proprio a Spoleto, si intitola Dynamo.

I biglietti per i concerti sono acquistabili su tutto il circuito Vivaticket o direttamente in teatro. Per accedere ai concerti, come da circolare del Ministero della Salute, è obbligatorio esibire il greenpass.