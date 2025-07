Spoleto Jazz 2025: al via le prevendite

Organizzazione a cura di Visioninmusica con il contributo e la collaborazione del Comune di Spoleto

Biglietti in vendita sul circuito https://www.vivaticket.com/it/tour/spoleto-jazz-2025/3189

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna Spoleto Jazz, la rassegna che porta nella città umbra alcuni tra i nomi più interessanti del panorama jazz internazionale. Le prevendite per l’edizione 2025 sono ufficialmente aperte: quattro serate, un solo abbonamento a 75,00 euro per vivere un viaggio musicale unico, tra emozione, virtuosismo e contaminazione.

Un progetto artistico giunto alla sesta edizione, che si conferma grazie al rinnovato sodalizio tra Visioninmusica e il Comune di Spoleto, un patto culturale che negli anni ha saputo consolidare la presenza del jazz in una delle città simbolo dell’eccellenza artistica italiana. I quattro appuntamenti di Spoleto Jazz 2025 animeranno i palcoscenici del Teatro Caio Melisso-Spazio Carla Fendi e Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dal 10 ottobre al 22 novembre, con un programma che celebra le molte anime del jazz contemporaneo.

Si parte con la chitarra lirica e potente della brasiliana Lari Basilio e il suo toccante progetto Redemption. Seguirà il carisma magnetico del giovane cantante e compositore americano Michael Mayo in FLY, un’esplorazione raffinata del jazz vocale tra tecnica e innovazione. Spazio poi all’eleganza dello swing con l’omaggio di Anthony Strong e la Colours Jazz Orchestra al repertorio dei grandi crooner, in un viaggio che va da Cole Porter a Frank Sinatra. A chiudere il festival, il carisma travolgente del pianista cubano Alfredo Rodriguez, che mescola tradizione e improvvisazione in un’esperienza musicale autentica e vibrante.

Quattro appuntamenti uniti da un’unica anima musicale: Spoleto Jazz non si ascolta, si vive.

La conferenza stampa di presentazione del festival si terrà nel mese di settembre, quando verranno svelati ulteriori dettagli sul programma e sulle collaborazioni inedite di questa nuova edizione.

Info in aggiornamento sul sito ufficiale: visioninmusica.com