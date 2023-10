Spoleto Jazz 2023: il John Scofield Trio al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Venerdì 4 novembre, ore 21.00

Il secondo appuntamento di Spoleto Jazz ha per protagonista una leggenda della musica jazz in una delle sue formazioni preferite, stiamo parlando del John Scofield Trio. Ad accompagnare Scofield alla chitarra saranno il bassista Vicente Archer ed il batterista Bill Stewart.

La sinergia musicale del trio brilla per spontaneità ed istinto di improvvisazione ed è consolidata da ormai quattro anni di esibizioni dal vivo e progetti in studio. L’ultimo dei quali è Uncle John’s Band un doppio album in uscita a settembre di cui il trio eseguirà in esclusiva alcuni brani durante la performance. Una performance che unisce nuovi brani e grandi classici rock, pescando, senza limite alcuno, dall’infinita discografia di Scofield.

John Scofield Ha iniziato la sua carriera nel 1975. Tre volte vincitore di un Grammy, ha registrato quasi 50 album come leader in compagnia di importanti musicisti come Charlie Haden, Pat Metheny, Wayne Shorter, Jack DeJohnette, Joe Lovano, Brad Mehldau e Eddie Harris. Ha inoltre suonato e registrato con Miles Davis, Tony Williams, Jim Hall, Ron Carter, Herbie Hancock, Joe Henderson, Dave Holland, MMW, Govt Mule e Lettuce e Phil Lesh, per citare solo alcuni dei suoi preferiti.

Vicente Archer è una delle nuove, grandi e profonde voci del basso di oggi. Dal 2017 ha suonato in diverse band guidate sia da Scofield, che da musicisti quali Kenny Garrett, Terence Blanchard, Tom Harrell, Freddie Hubbard, Louis Hayes, Curtis Fuller, Mark Whitfield, Roy Haynes, Geri Allen, Stanley Jordan, Wycliffe Gordon, Stefon Harris, Janis Siegel, Robert Glasper, Nicholas Payton e la Lincoln Center Jazz Orchestra con Wynton Marsalis.

Bill Stewart è un batterista e compositore che ha suonato e registrato con innumerevoli musicisti famosi, tra cui Scofield, Pat Metheny, Maceo Parker, Larry Goldings, Joe Lovano, Charlie Haden, Joe Henderson, Michael Brecker, Chris Potter, Lee Konitz e Nicholas Payton. Stewart è co-leader del popolare trio Goldings Stewart Bernstein.