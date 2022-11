Spoleto Jazz 2022: ultimo appuntamento con Jesùs Molina

Il concerto della giovane star del jazz internazionale al Teatro Caio Melisso, venerdì 18 novembre alle ore 21

Terzo e ultimo concerto per la rassegna “Spoleto Jazz 2022”, la manifestazione promossa e organizzata da Visioninmusica con la direzione artistica di Silvia Alunni, che rivolge il suo sguardo ai giovani talenti del jazz italiano e internazionale.

Venerdì 18 novembre sul palco del Teatro Caio Melisso, alle ore 21, arriva il pianista e cantante colombiano Jesús Molina che insieme al suo gruppo, formato da Jose Irarragorri alla chitarra, Guy Bernfeld al contrabbasso e Jorge Pérez alla batteria presenterà il suo ultimo progetto musicale, “Agape”. In repertorio alcuni classici del jazz riarrangiati da lui, come Spain di Chick Corea, Giant Steps di John Coltrane e A night in Tunisia di Dizzy Gillespie, insieme ad altre sorprese in cui si potrà apprezzare anche la sua voce da solista.

Dal jazz tradizionale al ragtime, fino allo stride jazz piano, Molina è un talento inarrestabile, con uno spettro creativo e musicale ad ampio raggio tra jazz contemporaneo, jazz moderno e gospel, stili che mescola sapientemente e talentuosamente.

Cresciuto a Sincelejo, in Colombia e residente a Los Angeles, Jesús Molina a soli 12 anni inizia a suonare il sassofono e all’età di 15 decide di cambiare strumento e si specializza in pianoforte, dove eccellerà in maniera sorprendente. Nel 2016 riceve il prestigioso Latin Grammy Cultural Foundation Awards ed è, a oggi, una delle stelle nascenti della scena jazz internazionale.

Seppur giovanissimo ha condiviso il palco con alcuni dei più grandi musicisti del settore come Jordan Rudess, Noel Schajris, Marco Minnemann, Rudy Perez, Randy Brecker, Randy Waldman, Zedd, Jesus Adrian Romero. A soli 26 anni l’artista ha firmato cinque album e Agape è l’ultimo lavoro pubblicato.

I biglietti, al costo di 15 euro (intero) e 12 euro (ridotto), sono in vendita sul circuito Vivaticket.

Maggiori informazioni sull’artista al sito ufficiale dell’artista: jesusmolina.org