Spoleto, intervento di soccorso nella Grotta del Chiocchio: recuperata speleologa ferita

  • Redazione
  • Marzo 29, 2026
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    • Intervento complesso nel primo pomeriggio di oggi da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Spoleto, impegnati in un’operazione di soccorso in zona Castagnacupa.

    L’allarme è scattato intorno alle ore 12.00, quando una donna di 45 anni, residente ad Amelia, è rimasta ferita a seguito di una caduta all’interno della Grotta del Chiocchio durante un’attività speleologica organizzata con il gruppo di Narni.

    Sul posto sono prontamente intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria, che hanno collaborato alle operazioni in un ambiente particolarmente impervio e delicato.

    La donna, sempre rimasta cosciente durante tutte le fasi del soccorso, lamentava dolori alle caviglie e al bacino. Dopo essere stata raggiunta, stabilizzata e immobilizzata su una barella, è stata trasportata all’esterno della grotta in un’operazione lunga e articolata, conclusasi intorno alle ore 17.30 grazie al lavoro congiunto di tutte le squadre intervenute.

    Una volta in superficie, la ferita è stata affidata alle cure del personale sanitario e successivamente trasferita in elicottero all’ospedale di Terni per ulteriori accertamenti.

    L’intervento si è svolto con successo grazie alla sinergia tra i diversi enti coinvolti.

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    Carlo Nuvoloni 2026-03-28 16:59:20
    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!