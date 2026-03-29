Spoleto, intervento di soccorso nella Grotta del Chiocchio: recuperata speleologa ferita

Intervento complesso nel primo pomeriggio di oggi da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Spoleto, impegnati in un’operazione di soccorso in zona Castagnacupa.

L’allarme è scattato intorno alle ore 12.00, quando una donna di 45 anni, residente ad Amelia, è rimasta ferita a seguito di una caduta all’interno della Grotta del Chiocchio durante un’attività speleologica organizzata con il gruppo di Narni.

Sul posto sono prontamente intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria, che hanno collaborato alle operazioni in un ambiente particolarmente impervio e delicato.

La donna, sempre rimasta cosciente durante tutte le fasi del soccorso, lamentava dolori alle caviglie e al bacino. Dopo essere stata raggiunta, stabilizzata e immobilizzata su una barella, è stata trasportata all’esterno della grotta in un’operazione lunga e articolata, conclusasi intorno alle ore 17.30 grazie al lavoro congiunto di tutte le squadre intervenute.

Una volta in superficie, la ferita è stata affidata alle cure del personale sanitario e successivamente trasferita in elicottero all’ospedale di Terni per ulteriori accertamenti.

L’intervento si è svolto con successo grazie alla sinergia tra i diversi enti coinvolti.