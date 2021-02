Spoleto, iniziate le vaccinazioni anti Covid al Palatenda

Sono 84 gli ottantenni che stanno ricevendo la prima dose del vaccino Pfizer

Sono in fase avanzata le attività di vaccinazione condotte al Palatenda di via Pasquale Laureti. 84 gli ottantenni che stanno ricevendo la prima dose del vaccino Pfizer. La giornata vaccinale é curata nei minimi particolari grazie all’impegno del personale del distretto di Spoleto diretto dalla dr.ssa Simonetta Antinarelli. Tre i team vaccinali in attività composti da quattro infermieri, quattro medici (di cui due inviati dal dipartimento di Protezione Civile), quattro infermieri, un assistente sociale per il servizio di accoglienza, due posizioni organizzative infermieristiche per l’organizzazone delle attivitò, il coordinamento del personale sanitario, l’accoglienza e la raccolta dei consensi, una collaboratrice amministrativa con il supporto del servizio Informatico e Telecomunicazioni dell’Azienda Usl Umbria 2 coordinato dall’ingegner Alessio Cicioni.