Spoleto, individuati i presunti autori di un furto presso un noto esercizio commerciale

Nei giorni scorsi si sarebbero allontanati senza pagare un paio di scarpe griffate

Nel corso del fine settimana – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – il personale della Compagnia Carabinieri di Spoleto ha individuato e proceduto al deferimento dei presunti autori di un furto aggravato in concorso consumato ai danni di un noto esercizio commerciale della cittadina collocato nella zona industriale.

Secondo la ricostruzione dei militari operanti, nella giornata di sabato u.s. due soggetti, recatisi all’interno di un esercizio commerciale della grande distribuzione, si sarebbero allontanati senza pagare un paio di scarpe griffate.

Il personale addetto alla vigilanza, accortosi nell’immediatezza dell’accaduto, ha raccolto alcuni elementi utili per segnalare ai Carabinieri quanto si fosse verificato visionando le telecamere e prendendo il modello e la targa del mezzo, con il quale, verosimilmente, i due si erano allontanati.

Tali informazioni – prosegue la nota – sono state immediatamente registrate dagli operatori della Centrale Operativa che coordinano i dispositivi esterni e le hanno diramate a tutte le pattuglie in circuito.

L’attività ha consentito, nella mattinata di domenica, ad un equipaggio della Radiomobile, di intercettare, durante un posto di controllo su un’arteria principale un modello simile all’autovettura segnalata il giorno precedente.

A seguito dell’individuazione del mezzo i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione degli occupanti del veicolo e durante il controllo i militari si sono accorti che uno dei due soggetti indossava lo stesso modello di scarpe segnalato quale oggetto di furto consumato nella precedente giornata.

Al termine del riscontro, e visti gli elementi indiziari raccolti, si è proceduto a deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, per le valutazioni del caso, i due uomini, presunti autori del fatto, per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

Si è proceduto, altresì, a recuperare la presumibile refurtiva per i successivi accertamenti.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari – conclude la nota- si presumono innocenti.