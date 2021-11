Spoleto, incontri di comunità con la Fattoria sociale

Venerdì 26 novembre alla sala Pegasus e al Coworking Spoleto un appuntamento per parlare di sostenibilità ed inclusione

Venerdì 26 novembre alla Sala Pegasus di Spoleto, a partire dalle 17,30, si terrà un Incontro di Comunità organizzato dalla Fattoria Sociale per presentare la nuova cooperativa Raccolti di Comunità ed i risultati raggiunti grazie all’omonimo progetto finanziato dalla regione.

Inclusione socio lavorativa è la parola d’ordine del progetto al quale la Fattoria Sociale ha partecipato insieme ad altre cooperative umbre. Dagli sforzi congiunti è nato a Spoleto il progetto N.I.L. (Nuclei di inclusione lavorativa), una nuova concezione dell’attività lavorativa pensata per favorire i livelli di autonomia di ragazzi con disabilità e autismo. Oggi la Cooperativa Agricola e Sociale di Protte, proprio grazie a questo progetto, ha assunto con un vero contratto di lavoro alcuni di questi ragazzi.

Durante l’incontro saranno presentati i ragazzi e descritte le loro esperienze. Sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino la cooperativa Raccolti di Comunità, nata per sviluppare un modello innovativo di inclusione sociale dove la comunità è parte attiva.

La nuova cooperativa si è dotata di un innovativo e-commerce: sul sito www.raccoltidicomunita.it si possono acquistare prodotti biologici prodotti grazie anche al lavoro di ragazzi inseriti in percorsi di inclusione in tutta l’Umbria. A presentare l’intero progetto sarà Marco Pennacchi, Presidente della Fattoria Sociale.

Un pomeriggio dedicato a parlare non solo di inclusione sociale, ma anche di agricoltura e sostenibilità grazie alla visione del documentario One Earth, tutto è connesso, realizzato dal regista spoletino Francesco De Augustinis. La pellicola racconta in che modo il nostro sistema alimentare è connesso alla crisi climatica che stiamo vivendo, quale ruolo e quali conseguenze hanno la produzione ed il consumo del cibo che quotidianamente portiamo sulla nostra tavola.

Al termine dell’incontro, una speciale degustazione di prodotti tipici, biologici e a km 0 presso il Coworking Spoleto.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione ai numeri 0743.221300 – 333.6947883 (Federica) – 334.6483553 (Barbara) ed essere in possesso del Green Pass.