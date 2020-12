Spoleto, incidente tra Baiano e San Giovanni

Traffico rallentato

(DMN) Spoleto – un incidente stradale si é verificato questa sera (5 dicembre), poco prima delle 19, sulla strada regionale 418 che collega Baiano con San Giovanni all’altezza dell’incrocio con la statale Tre Valli. Da quanto si apprende da alcuni testimoni, tre utilitarie sono entrate in collisione per cause ancora da verificare. Sempre stando alle prime testimonianze, le condizioni delle persone coinvolte sarebbero buone. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco , la Polizia Locale e i sanitari del 118. Il traffico sta subendo rallentamenti.