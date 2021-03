Spoleto, incidente sulla Tre Valli

Coinvolti un trattore e due vetture

(DMN) Spoleto – un incidente stradale si é verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 marzo, sulla strada Tre Valli. Per cause da verificare sono rimasti coinvolti nel sinistro tre veicoli: un trattore agricolo e due vetture. Una delle automobili, a seguito dell’impatto, ha preso fuoco. Tre i feriti di cui al momento non si conoscono le condizioni. La tre valli resta chiusa fino a completamento delle operazioni. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto, i sanitari e le Forze dell’Ordine .

Seguono eventuali aggiornamenti

Ultimo aggiornamento ore 20.12