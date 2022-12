Due vetture coinvolte

(DMN) Spoleto – un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, martedì 13, dicembre in località Santa Croce.

Per cause da verificare due vetture sono entrate in collisione: una è finita fuori strada, l’altra si è ribaltata. I feriti sono stati affidati alle cure del personale del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto e i Carabinieri.