Spoleto, incidente stradale a Baiano

Traffico rallentato

(DMN) Spoleto – un incidebte stradale si é verificato questa sera (10), intorno le 19, sulla strada regionale 418 “Spoletina” all’altezza dell’incrocio per la frazione di Baiano. Secondo alcuni testimoni, sarebbero entrare in collisione due vetture. Le cause del sinistro sono da verificare . Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli operatori sanitari del 118. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

Seguono eventuali aggiornamenti.