Spoleto, in tanti per la BiciPanettonata di fine anno

Successo per l’iniziativa dello scambio degli auguri organizzata dal CT Spoleto Bike, Il Girasole e dal MTB Club Spoleto

Posticipata di una settimana rispetto al previsto, causa il maltempo che ha investito il territorio spoletino il 22 dicembre, la tradizionale BiciPanettonata natalizia ha avuto, comunque, un grande successo, riunendo un buon numero di ciclisti che si sono radunati a piazza Garibaldi, prima di salire alla volta della Caprareccia, dove sono stati polverizzati diversi panettoni, prima della tranquilla discesa.

Alla presenza del consigliere delegato allo sport, Massimiliano Montesi, non poteva esserci modo migliore per CT Spoleto Bike, Il Girasole e MTB Club Spoleto per augurarsi ed augurare a tutta la città serene festività ed un anno 2020 ricco di soddisfazioni.