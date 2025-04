Grande partecipazione e attenzione, martedì 22 aprile a Spoleto, per la presentazione del libro ‘Palestina-Israele – Il lungo inganno, la soluzione imprescindibile’ degli autori Mario Capanna e Luciano Neri. L’iniziativa è stata organizzata alla biblioteca Montagna di libri da Spi Cgil Perugia, Coordinamento donne Cgil provincia di Perugia e Camera del lavoro di Perugia. Oltre agli autori Capanna e Neri, all’evento sono intervenuti Daniela Tosti, segretaria della Lega Spi Cgil di Spoleto, che ha aperto i lavori illustrando le ragioni dell’iniziativa, Fabrizio Fratini, segretario generale dello Spi Cgil provinciale di Perugia, che ha evidenziato le attività dello Spi nel territorio anche sul tema della pace, e Simone Pampanelli, segretario generale della Camera del lavoro di Perugia, che ha collegato la questione israelo-palestinese alla campagna referendaria. “Da sempre – commentano gli organizzatori –, il movimento sindacale e in particolare la Cgil nella sua storia ultracentenaria sono impegnati per la pace, fondamentale per avere una democrazia compiuta, un mondo del lavoro con diritti e risorse per il welfare e non per il riarmo. Il successo al Referendum di giugno aiuterà anche le risoluzioni pacifiche dei tanti conflitti in corso, così come fermare le guerre e il massacro in Palestina aiuteranno la battaglia per i diritti sul e nel lavoro, e per la cittadinanza”.