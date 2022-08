Spoleto, in stato di ebbrezza molesta i clienti di un esercizio pubblico

34enne sanzionato dalla Polizia di Stato

Si era presentato – si legge in una nota stampa della Questura – in un esercizio commerciale in via Martiri della Resistenza a Spoleto in palese stato di ebbrezza e aveva iniziato a molestare la titolare e i clienti presenti. Quando la proprietaria ha allertato la Polizia di Stato, l’uomo – un cittadino straniero, classe 1988 – si è immediatamente allontanato.

Gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato, arrivati poco dopo, hanno preso contatti con la titolare invitandola a richiamare in caso di necessità.

Dopo qualche ora, – prosegue la nota – la proprietaria dell’esercizio commerciale ha segnalato al Numero Unico di Emergenza Europeo che l’uomo si era ripresentato e stava continuando a molestare gli avventori.

Gli agenti, giunti sul posto, lo hanno identificato e accompagnato presso gli uffici del Commissariato per le attività di rito.

Al termine degli accertamenti, il 34enne è stato sanzionato ai sensi dell’art. 688 del Codice penale in quanto colto in stato di manifesta ubriachezza. All’uomo – conclude la nota – è stato anche notificato un biglietto di invito a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia, nella giornata di domani, al fine di esaminare la regolarità della sua posizione sul territorio nazionale.