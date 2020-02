Spoleto, in Sala Pegasus la proiezione speciale del film “Alla mia piccola Sama” in collaborazione con Amnesty International

Lunedì 17 febbraio 2020 ore 21:30

Lunedì 17 febbraio alle ore 21:30 proiezione speciale in collaborazione con Amnesty International per la presentazione del film di Waad Al-Khateab e Edward Watts “ALLA MIA PICCOLA SAMA”, premiato a Cannes come miglior documentario e candidato ai premi Oscar nella stessa categoria.

Introduzione alla visione a cura di Amnesty International

IL FILM

Alla mia piccola Sama è un viaggio intimo nell’esperienza femminile della guerra, una lettera d’amore di una giovane madre a sua figlia. Il film racconta la storia di Waad al-Kateab attraverso gli anni della rivolta di Aleppo, in Siria, quando si innamora, si sposa e dà alla luce Sama, il tutto mentre intorno esplode il conflitto.

La sua camera raccoglie storie incredibili di perdita, risate e sopravvivenza mentre Waad si chiede se fuggire o meno dalla città per proteggere la vita di sua figlia, in un momento in cui partire significa abbandonare la lotta per la libertà per la quale ha già sacrificato così tanto.

Peculiarità di ‘Alla mia piccola Sama’ è il fatto di essere girato dal punto di vista di Waad al-Kateab, che filma se stessa e le cose che le accadono e che in questo modo esordisce alla regia (coadiuvata all’occorrenza dal produttore Edward Watts). Il film ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International e ha fatto segnare un record quando, grazie alle quattro nomination ai BAFTA, è diventato il documentario con più candidature di sempre nella storia dell’Academy britannica: miglior film, documentario (categoria poi vinta), film in lingua straniera e debutto.